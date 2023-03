Gambie : Un homme d’affaires sénégalais poursuit en justice une Gambienne qui a refusé de l'épouser

Selon le site gambien The Standard, un homme d’affaires sénégalais du nom d'Abdoulaye Thiam a porté plainte contre Aisha Fatty, une Gambienne, devant le tribunal de grande instance de Banjul. Celle-ci n’aurait finalement pas accepté de l’épouser, malgré les dépenses et préparatifs effectués dans ce cadre.





D'après le site d'informations, Abdoulaye et Fatty se sont connus par l’intermédiaire de Myam Diaw, une Sénégalaise. Ils ont plus tard entamé une relation amoureuse et l’homme d’affaires a proposé de l’épouser. Sans plus attendre, il a commencé les préparatifs du mariage.





Des voyages à Dubaï et à Paris





Avant de sceller leur union, Abdoulaye et Fatty se sont envolés pour Dubaï où le Sénégalais a dépensé 100 000 dollars US pour les préparatifs. Ils ont ensuite mis le cap sur Paris où une dépense supplémentaire de 100 000 euros a été effectuée par l'homme d'affaires. L'argent a servi à acheter des sacs et des montres de créateurs. Aisha Fatty a aussi encaissé une somme de 50.000 dollars pour acheter des vêtements africains au Nigeria, selon la plainte. Elle recevait par ailleurs une somme conséquente chaque mois pour ses besoins. Et ce n’est pas tout.





Le mariage était prévu pour fin décembre 2021





Le plaignant dit avoir accordé une somme de 150 000 euros à sa «dulcinée», pour la construction d’un complexe immobilier de trois étages en Gambie. Elle a également bénéficié de 19 500 000 dinars pour l’achat d’une villa à Fajara Waterfront (une zone résidentielle). Une somme de 822 000 000 F CFA a aussi été dépensée pour l’achat d’or au profit d'Aïcha, à des fins commerciales.





Malgré toutes ces dépenses et les préparatifs effectués par Abdoulaye dans le cadre du mariage, la Gambienne ne l'a finalement pas épousé. Le mariage était prévu pour décembre 2021.





La plainte révèle que le revirement d’Aicha a causé d’énormes pertes financières à l’homme d’affaires sénégalais, mais aussi de l’embarras vis-à-vis de sa famille, de ses collègues et des amis. Ils étaient tous invités à ce mariage.