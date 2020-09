Gambie: Un pêcheur Sénégalais brûlé vif par des Chinois

Un pêcheur sénégalais du nom de Maguette Mbaye, âgé de 36 ans, a été brûlé vif par des Chinois au large de la Gambie. L’incident a eu lieu dans la matinée du samedi 19 Septembre 2020. La victime est actuellement hospitalisée à Banjul.L’annonce est faite par le porte-parole du gouvernement gambien Ebrima G Sankareh, à travers un communiqué.Il déclare que des «enquêtes préliminaires ont établi que le pêcheur impliqué dans l’incident, est identifié comme Maguette Mbaye, un ressortissant sénégalais de 36 ans. Il est marié et père de trois enfants, deux garçons et une fille ».“L’enquête se poursuit avec les autorités consulaires sénégalaises avant de procéder au rapatriement de l’équipage”, assure le document du gouvernement gambien.Selon Maguette Mbaye, capitaine d’une pirogue où il y’avait onze pêcheurs artisanaux, tout est dû à «des manœuvres d’un chalutier chinois autour de notre embarcation. Ils voulaient nous faire chavirer et nous avons été obligés d’immobiliser la pirogue ».Devant les enquêteurs gambiens, il révèle qu’ après avoir immobilisé sa pirogue, il a « réussi à monter à bord du bateau chinois pour les interpeller sur les manœuvres dangereuses effectuées contre ma pirogue. Avant que je ne puisse finir de parler, une pluie de coups s’est abattue sur moi. Ensuite, ils m’ont aspergé d’essence et m’ont brûlé».Gravement blessé , le capitaine Mbaye aurait demandé à son équipage de le transporter en Gambie pour y être soigné.De leur côté, les autorités gambiennes dégagent toute responsabilité et confirment que le navire chinois est bénéficiaire d’une licence de pêche sénégalaise et que l’incident s’est déroulé dans les eaux territoriales sénégalaises.