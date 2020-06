Génocide au Rwanda : "Je suis une mère, j'ai tué les parents de certains enfants"

Pauline Nyiramasuhuko, ancienne ministre de la Famille et de la Promotion de la Femme, est l'une des rares femmes rwandaises à avoir pris une position de leader puissant sur la scène politique dominée par les hommes. Elle a joué un rôle essentiel dans l'orchestration du génocide.

En 2011, le Tribunal pénal international pour le Rwanda l'a reconnue coupable de génocide. Elle reste la seule femme à avoir été condamnée pour viol en tant que crime contre l'humanité.

Nyiramasuhuko portait la responsabilité du commandement des miliciens qui ont violé des femmes tutsies à la préfecture de Butare.

Mais alors qu'elle était assise au sommet, certaines femmes rwandaises ordinaires incitaient également des hommes. D'autres n'hésitaient pas à utiliser toutes les armes disponibles pour massacrer leurs voisins.

Il n'existe pas de programmes de réhabilitation distincts pour les femmes génocidaires et beaucoup d'entre elles ont du mal à concilier ce qu'elles ont fait avec les perceptions traditionnelles du rôle de la femme.

Deux visions d'un massacre





Martha Mukamushinzimana est une mère de cinq enfants, qui a secrètement porté le fardeau de son crime pendant 15 ans, avant de décider de se dénoncer aux autorités judiciaires en 2009, car elle ne pouvait plus vivre avec le fardeau de ses crimes.





Se définissant à travers le prisme de la maternité, beaucoup sont trop accablées par la honte pour admettre face à leurs proches qu'elles ont échoué à protéger la vie.





"Le temps est le principal outil de réhabilitation que nous utilisons. Nous voulons leur donner autant de temps que nécessaire pour les écouter et les amener lentement jusqu'à la confession", déclare Grace Ndawanyi, directrice de la prison pour femmes de Ngoma, dans la province orientale du Rwanda.





"Comme ma maison était située près de la route principale, j'ai entendu tous les sifflements et j'ai vu mes voisins tutsis être rassemblés et emmenés à l'église", dit Mukamushinzimana, assise dans une petite salle de prison vide et pleurant parfois.





Des milliers de Tutsis, entassés dans et autour de l'église catholique de la paroisse de Nyamasheke, ont lutté pour leur vie pendant une semaine. Stanislus Kayitera, qui a maintenant 53 ans, est l'un des rares survivants. Son avant-bras porte une large et irrégulière cicatrice due à des éclats de grenade.





"Je me souviens de femmes qui ramassaient des pierres et les donnaient aux hommes, qui les lançaient sur nous. Les hommes aussi tiraient, lançaient des grenades et versaient du carburant sur les gens, puis les mettaient en feu".





"Ensuite, ils ont pris d'assaut l'église et ont commencé à nous tuer à coups de matraque", raconte M. Kayitera, qui a survécu en se cachant sous les cadavres".





Mukamushinzimana dit qu'elle s'est sentie obligée de suivre les ordres.





"J'ai pris mon bébé sur le dos et j'ai rejoint le groupe qui ramassait les pierres utilisées pour tuer les gens qui se cachaient à l'église", dit Mukamushinzimana, qui avait accouché deux semaines plus tôt.