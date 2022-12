Gouvernance des aires marines protégées : 13 pays de l'Afrique de l'ouest s'inspirent de Joal

Dans le cadre de la gestion et la gouvernance des aires marines protégées, Joal est un cas d'école pour la sous-région.



Sur 174 km², 20, 700 km/8 fermés pour la reproduction des poissons encadrée par des règles de gestion, la commune de Joal a été ciblée pour servir d'exemple. Ainsi, 13 pays de l'Afrique de l'ouest sont à Joal pour partager des expériences en matière de gouvernance des aires marines protégées et en matière de gestion.





Selon le commandant Mapathé Diba, conservateur de l'aire marine protégée de Joal-Fadiouth, "l'aire marine protégée de Joal est l'une des premières aires marines protégées créés en Afrique. L'autre aspect c'est la dynamique communautaire qu'on a développée. A Joal, la principale activité économique, c'est la pêche. Ce qui fait que l'AMP de Joal est l'une des AMP qui est citée mais aussi il faut saluer l'engagement de l'État qui a encadré ces communautés".





Ayant trois objectifs majeurs, la conservation de la biodiversité, la valorisation des ressources marines côtières, le développement durable, les Amp permettent à six groupements de femmes de Joal à développer des activités génératrices de revenus.





Cette rencontre qui entre dans le cadre de la composante 2 du PAPBio-Gouvernance régionale des Aires Protégées et Sécurité - est mise en œuvre par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), à travers son Programme Régional pour l’Afrique Centrale et Occidentale (PACO). Elle vise à insuffler une dynamique régionale pour la gestion efficace des aires protégées et des risques climatiques, le partage et la capitalisation des expériences et connaissances à tous les niveaux et la lutte contre la criminalité environnementale.





"Si à Joal, il y a pas une conservation efficace des aires marines et côtières, il n'y aura pas une activité de pêche", estime le commandant Mapathé Diba.





Bara Top, chargé de plaidoyer du programme PapBio affirme que "toutes les populations de Joal vivent des produits de la pêche et c'est avec ces produits que les femmes amènent leurs enfants dans les écoles privées. Qui parle d'aire marine protégée parle de zone de repos, ça permet de veiller à un repos biologique des espèces halieutiques, permet aux femmes de pouvoir avoir une reproduction de la ressource parce que si on n'avait pas ces aires marines protégées, je pense qu'on n'aurait pas l'un des plus grands quais de pêche en Afrique sinon le plus grand quai de pêche à Joal".