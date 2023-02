Grand P : Son passeport diplomatique sème la discorde en Guinée, Doumbouya appelé à s’expliquer

Le passeport diplomatique de Grand P sème la discorde en Guinée

Célébrité de la toile, Grand P, le chanteur et comédien guinéen, a reçu, en septembre 2022, un passeport diplomatique des mains du président de la République de Guinée Mamady Doumbouya. Celui qui répond au nom de Moussa Sandiana Kaba à l’état civil est une vraie star des réseaux sociaux. Il cumule plus de 7 millions de followers sur Facebook.





En lui octroyant le passeport diplomatique, le président de la transition souhaitait faire de lui l’ambassadeur de la culture guinéenne. Seulement, l'initiative ne rencontre pas l'approbation du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), un mouvement qui lutte pour le retour rapide à l’ordre constitutionnel.





"Le FNDC marchera pour demander une explication…"





Il annonce une marche pour le 16 février prochain et l’un des motifs de cette initiative est de demander des explications au gouvernement, quant à l’octroi de ce passeport à Grand P.





"Le FNDC marchera pour demander une explication quant à l’octroi d’un passeport diplomatique à Grand P, alors que des icônes de la musique font l’objet de mépris et de condescendance depuis si longtemps de la part des pouvoirs publics", indique le mouvement.





"Un non-évènement"