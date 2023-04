Guerre au Soudan : cinq choses à savoir sur la prise en charge des Sénégalais

Dans un entretien avec L’Observateur, Dr Annette Seck détaille les dispositions prises par Dakar pour sauver ses ressortissants de cette guerre qui a déjà fait plus de 400 morts. Extraits.





1. Cellule de crise





«Dès les premiers jours qui ont suivi le déclenchement du conflit, notre ambassade au Caire, qui couvre le Soudan, a pris les dispositions habituelles en pareilles situations. C’est ainsi qu’elle a mis en place une cellule de crise en relation avec notre consul honoraire à Khartoum et la communauté sénégalaise établie au Soudan. Cette première mesure a permis d’entrer en contact avec le maximum de nos compatriotes pour leur donner les principales consignes de sécurité et informations utiles, à savoir : se mettre en lieux sûrs et rester en contact permanent avec la cellule de crise en vue de leur évacuation.





2. Recensement





«Nous avons recensé une trentaine de nos compatriotes, composés principalement d’étudiants et d’anciens étudiants qui se sont établis dans le pays et y ont fondé une famille. Il s’agit de nos compatriotes qui se sont signalés à l’ambassade. Bien entendu d’autres, pour une raison ou une autre, n’ont pas jugé nécessaire de le faire.





3. Khartoum-Assouan





«Nous avons pu convoyer nos compatriotes qui se sont signalés jusqu’en Égypte, non sans difficultés certes, mais dans la sécurité et s’il plaît à Dieu, ils seront à Dakar sains et saufs. Je dois rappeler que pour un bus de 50 places, ce n’est pas moins de 35 mille dollars, sans compter les autres frais : visa d’entrée en Égypte, logement et nourriture, etc.





4. La solidarité saoudienne





«Deux compatriotes ont été évacués par les autorités saoudiennes à bord d’un navire via Port Soudan. Nos représentations diplomatiques et consulaires en Arabie saoudite ont pris les dispositions nécessaires pour apporter à ces compatriotes l’assistance dont ils auront besoin. Je voudrais à ce sujet, au nom du président de la République, exprimer nos sincères remerciements aux autorités compétentes saoudiennes pour cette marque de solidarité.





5. Soudan-Égypte-Sénégal