Guerre au Soudan : des nouvelles d’un Lion vainqueur du CHAN 2023

Ousmane Diouf figure parmi les millions de personnes coincées au Soudan par la guerre entre l’armée régulière et les paramilitaires. Ce conflit a déjà causé plus de 400 morts.



Dans son édition de ce mardi, Bés Bi, qui a interrogé un de ses proches, révèle que le défenseur des Lions vainqueurs du CHAN 2023, en février dernier, est sain et sauf. Avec ses coéquipiers et leur staff, le joueur d’Al -Hilal du Soudan sont terrés à Omdurman, dans l’hôtel de leur club, situé dans l’enceinte de leur stade. Ils sont loin des combats qui se déroulent essentiellement à Khartoum, la capitale soudanaise.



Le journal rapporte que Ousmane Diouf devrait bientôt quitter le Soudan où un cessez-le-feu de 72 heures est entré en vigueur ce mardi. La même source précise que l’ancien pensionnaire de Teungueth FC pourrait, en effet, embarquer ce jour dans un vol à destination de l’Égypte avant de rallier Dakar.