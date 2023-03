Guinée : Alpha Condé passe à l’offensive contre Doumbouya

Il ne faut surtout pas lui parler de retraite politique. Alpha Condé compte reconquérir le pouvoir en Guinée. Et pour y parvenir et surtout se venger de ces putschistes qui ont écourté son troisième mandat, le "Professeur" a récemment lancé un appel à la mobilisation aux militants de son parti le RPG. « Restez mobilisés. Faites-moi remonter les numéros de téléphone de tous les présidents de la jeunesse et les présidentes des femmes » déclarait-il récemment lors d’une interview accordée à un média guinéen.





« C’est quelqu’un qui veut prendre sa revanche sur les militaires »





Alpha Condé compte aussi séduire les militants de ses adversaires politiques, à l’instar de Cellou Dalein Diallo. Son parti a en effet tissé des alliances avec la formation politique de l’ex-Premier ministre, mais aussi avec l’UFR de Sydia Touré et le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC).





Selon Mognouma Cissé, le journaliste qui a réalisé l’entretien, l’ancien président est déterminé. « Je l’ai trouvé dans un très bon état d’esprit. Je me disais qu’il avait été tellement assommé par le coup d’Etat qu’il serait encore en train de ruminer cette humiliation qu’il a subie mais il est dans un bon état d’esprit. Et c’est quelqu’un qui veut prendre sa revanche sur les militaires qui ont écourté son mandat » a-t-il confié à la radio allemande Deutsche Welle (DW). Selon le site Guinéenews, cette sortie médiatique d’Alpha Condé ne laisse pas de marbre la junte militaire.





« Comme un apatride, sans passeport »





Elle aurait convoqué la direction générale d’Alport, la société turque ayant fait les démarches pour faciliter le départ de M Condé pour la Turquie. Celle-ci aurait fait savoir aux autorités qu’elle n’avait plus d’emprise sur le dossier, parce que l’ex-président est arrivé en Turquie "comme un apatride, sans passeport".





Le 09 mars prochain, les Forces Vives de Guinée (qui regroupent des mouvements de la société civile et des partis politiques comme le RPG d’Alpha Condé) ont lancé un appel à la mobilisation pacifique. L’ancien président a déjà annoncé qu’il soutenait la manifestation. Et pourtant les autorités de la transition guinéenne ont interdit une telle mobilisation.





Il a déchiré la lettre de démission présentée par les militaires