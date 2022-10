Guinée Bissau : Embalo limoge tous ses conseillers

Le président de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo a limogé vendredi 21 octobre tous ses conseillers et attachés de différents services. Le président a évoqué des raisons de restriction budgétaire et la volonté de faire une gestion efficace des ressources humaines, en conformité avec le budget alloué à la présidence. Le président Embalo était entouré d’une vingtaine de conseillers et attachés de différents services.