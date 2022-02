Guinée-Bissau : Le président Umaru Sissoko Embalo va s’adresser à la nation dans…

Il y a eu plus de peur que de mal. Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko, se porte bien. Mieux, le calme est même revenu dans le pays. Et pour rassurer l’opinion nationale et internationale, le chef de l’Etat va faire une sortie médiatique dans quelques minutes.





«La situation est complètement sous le contrôle des forces loyalistes. Le président Embalo et son Premier ministre sont en sécurité», informe-t-on.