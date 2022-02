Guinée-Bissau : Les injonctions du président de l’Union africaine

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA) vient de réagir par rapport à la situation qui prévaut en Guinée-Bissau. Depuis Addis-Abeba (Ethiopie), «Moussa Faki Mahamat, suit avec une vive préoccupation la situation en Guinée-Bissau, caractérisée par la tentative de coup d'État contre le gouvernement du pays».





«Il appelle les militaires à retourner, sans délai, dans leurs casernes et à assurer l'intégrité physique du président Umaro Sissoco Embalo et des membres de son gouvernement, et à libérer immédiatement ceux parmi eux en détention», souligne-t-il dans le communiqué parcouru, ce mardi 1er février.