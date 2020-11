Guinée : Cellou Dalein Diallo annonce la suspension des manifestations jusqu’à mardi

Le vainqueur autoproclamé du scrutin du 18 octobre 2020, Cellou Dalein Diallo, a annoncé ce vendredi 30 octobre, la suspension des manifestations en cours jusqu’à mardi prochain pour permettre aux familles des victimes de faire le deuil. « L’ANAD qui soutient ma candidature a demandé ce matin de suspendre toute manifestation contre le hold-up électoral jusqu’au mardi parce qu’il y a eu plus de trente morts. Il faut donner le temps à ceux qui ont perdu des proches de faire le deuil et d’enterrer ces proches. Il faut également permettre à la population de s’approvisionner en denrées de première nécessité », a déclaré Cellou Dalein Diallo.