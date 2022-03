Guinée : Cellou Dalein et Sidiya Touré délogés

Les gendarmes ont encerclé hier les domiciles de Cellou Dalein Diallo et Sidiya Touré. Les militaires avaient mis en demeure les anciens Premiers ministres, le 16 février dernier, pour qu’ils libèrent leurs domiciles censés appartenir à l’Etat. Les deux responsables politiques ont donc libéré les maisons. D’après Guineenews, Cellou Dalein Diallo loge maintenant à Kaporo, en banlieue de Conakry où il a passé la nuit.



Ce lundi, il a tenu un point de presse pour livrer ses sentiments. Cellou Dalein Diallo se dit ‘’déçu’’ par la décision du tribunal qui s’est déclaré incompétent. Il regrette également la posture de la junte. Pour lui, il n’y nul doute que c’est sa personne qui est visée. C’est sa réputation qu’on cherche à détruire, dit-il.



« Tous les guinéens de bonne foi, tous ceux qui sont sensibles à l’injustice m’ont apporté leur soutien. Donc, cet objectif n’a pas été atteint par ceux qui ont engagé cette démarche pour détruire, pour abimer mon honneur et ma dignité», a déclaré Cellou, cité par la presse guinéenne.



Depuis le début de l’année, la junte au pouvoir, à travers le Patrimoine bâti public, a lancé une opération de récupération des biens de l’Etat. Hier, dans un communiqué, la junte affirmait avoir récupéré plus de 53 maisons. Plusieurs personnalités dont Cellou Dalein Diallo et Sidiya Touré ont été sommés de libérer les maisons dans un délai de 15 jours.



Ces derniers avaient saisi la justice affirmant avoir acquis légalement leur titre. Après la décision du tribunal, les forces de l’ordre ont été envoyées pour s’assurer que les maisons ont été bien libérées. Au vue du dispositif, ils ont été obligés de déménager. Cellou Dalein promet que ses avocats vont encore saisir la justice, cette fois-ci sur le fond.