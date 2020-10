Guinée : Cellou Dalein invite Alpha Condé à un débat (Face to Face)

Le principal opposant d’Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo dans un poste publié sur le réseau social Facebook a invité le président guinéen à un débat et dit attendre sa réponsePour Cellou Dalein Diallo, ce débat serait une opportunité pour lui de présenter sa vision et pour le président candidat de faire son bilan.«Pour offrir aux Guinéens la possibilité de voter en toute connaissance de cause, j’invite le candidat Alpha Condé à un débat contradictoire télévisé. Cela lui permettra de faire son bilan et moi de présenter ma vision pour la Guinée.En acceptant ma proposition, il aura pour une fois privilégié la force des arguments et non l’argument de la force. J’attends sa réponse », a-t-il écrit ce jeudi sur Facebook.