Guinée : Cellou Dalein réagit à une rumeur sur sa mort

Le guinéen Cellou Dalein Diallo dément sa mort en Arabie Saoudite

Alors qu’il séjourne à la Mecque actuellement, Cellou Dalein Diallo a vu sa mort être annoncée sur la toile Guinée. La rumeur persistante indiquait qu’il faisait partie des victimes d’un accident de bus ayant fait plusieurs morts. Une fausse nouvelle qui a obligé l’opposant guinéen à réagir.

« Je viens de recevoir d’un ami cette publication qui fait état de mon décès dans un accident de bus entre Médine et Makka. Je démens formellement cette information », déclare-t-il sur plusieurs sites guinéens. Cellou Dalein affirme être déjà arrivé à la Mecque grâce au soutien de ses compatriotes en Arabie Saoudite.

« Je n’ai pas emprunté de bus depuis mon arrivée en Arabie Saoudite et j’ai fait ce trajet Medine-Makka, le vendredi 22 courant dans un véhicule affrété par les ressortissants guinéens vivant à Médine », ajoute-t-il. Depuis, il déclare faire ses obligations et actes surérogatoires avec assiduité et régularité.