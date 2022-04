[Vidéo] Guinée : Des anciens ministres d’Alpha Condé placés sous mandat de dépôt

L’ancien premier ministre guinéen, Dr Ibrahima Kassory Fofana, et plusieurs autres anciens ministres ont été auditionnés mercredi 6 avril devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) et placés sous mandat de dépôt.