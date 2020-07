Guinée: des blessés et des arrestations dans des heurts liés à l'électricité

Plusieurs manifestants réclamant la fin des coupures d'électricité et la construction d'un barrage hydro-électrique ont été blessés et arrêtés mardi 21 juillet, dans l'Est de la Guinée, lors de heurts avec les forces de l'ordre.







C'est la cinquième manifestation en deux mois contre les coupures de courant dans la ville de Kankan, un fief du président Alpha Condé, en Haute-Guinée (Est). Joint par l'AFP depuis Conakry, le gouverneur de la région, Sadou Kéita, n'a pas souhaité s'exprimer. «Les manifestants (ont été) très violents. Ils ont préféré l'affrontement à la négociation. Je ne peux pas vous dire combien il y en a eu de blessés ou d'arrestations, retenez seulement qu'il y en a eu», a affirmé à l'AFP une source de sécurité.











Des centaines de personnes ont protesté pour exiger la construction d'un barrage hydro-électrique, une promesse selon elles du président Alpha Condé, ont indiqué des témoins joints par l'AFP. «Pas de courant, pas d'élections en Haute-Guinée, pas de troisième mandat» pour le président Condé, élu en 2010 puis réélu en 2015, ont scandé les manifestants.









Les manifestants contre un 3ème mandat pour Alpha Condé









Le dirigeant guinéen, âgé de 82 ans, est soupçonné par l'opposition de vouloir briguer un troisième mandat lors de la présidentielle prévue en octobre. Les manifestations contre cet éventuel troisième mandat ont repris lundi à Conakry, après une interruption de plusieurs mois en raison de la pandémie de coronavirus. Elles ont été marquées par des heurts entre manifestants et force de l'ordre.





Alpha Condé reste flou sur ses intentions, répétant qu'il revient à son parti de décider s'il sera candidat pour un nouveau mandat. «Les forces de l'ordre ont chargé les manifestants en tirant du gaz lacrymogène et ont fait usage de matraques pour tenter de (les) disperser», a expliqué à l'AFP Karamoko Kaba, un témoin à Kankan.





Les manifestants «ont jeté des cailloux sur les forces de l'ordre. Au moins 16 personnes (parmi eux) ont été blessées et une vingtaine ont été arrêtées», a-t-il dit. Les manifestations contre les coupures d'électricité sont récurrentes en Guinée. Malgré la richesse de son sous-sol en bauxite, or, diamant et minerai de fer, plus de la moitié de la population de ce pays ouest-africain vit sous le seuil de pauvreté, avec moins d'un euro par jour, selon l'ONU.