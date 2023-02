Guinée : des chimpanzés agressent un enfant et tentent de l’enlever

En Guinée, dans le Fouta-Djallon, la cohabitation entre les humains et les chimpanzés ne se passe pas toujours bien. Dimanche 29 janvier dernier, un kidnapping manqué a été signalé à Lafou, chef-lieu de la région administrative de Labé.



Les grands singes ont attaqué trois enfants qui jouaient sous un oranger. Selon le site Guinéenews qui rapporte l’information, ils ont réussi à mettre la main sur l’un des enfants, les deux autres ayant réussi à s’échapper. Ceux-ci ont alerté le village. « Les gens sont aussitôt venus, mais il se trouve que les chimpanzés avaient déjà traîné l’enfant hors du village » raconte sa mère Aissatou Diallo.



Il était « très fatigué »



Le petit garçon a néanmoins été soustrait des griffes de ces grands singes grâce aux sauveteurs. Thierno Abdoulaye Diallo n’est pas sorti indemne de cette épreuve. Il a été mordu au niveau du front. Des plaies étaient également visibles sur son membre supérieur droit. Selon le docteur Abdourahmane Diallo, le médecin qui l’a pris en charge, il était « très fatigué ».



« Imaginez un enfant qui se battait avec les chimpanzés. Donc nous avons appelé le centre de traitement des épidémies (CT PIE) qui est spécialisé dans ce genre de situation. En commun accord, on a convenu que l’enfant doit être pris en charge par les deux services » a-t-il déclaré à Guinéenews. Le maire de la commune rurale de Lafou, Mamadou Dian Diallo, rappelle que les chimpanzés ne sont pas à leur premier forfait.



Il est interdit de les tuer



En 2006, par exemple, ils avaient déjà battu à mort un habitant du village. Le bétail même n’est pas épargné selon lui. Ces grands singes deviennent agressifs quand ils « n’arrivent pas à avoir de nourriture ». « Comme c’est la saison sèche, ils rentrent dans les villages environnants à la recherche d’oranges. Et... ils s’attaquent souvent aux citoyens » raconte l’édile. Il demande de l’aide aux autorités afin que ces primates soient repoussés loin des agglomérations vu qu’il est interdit de les tuer.