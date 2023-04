Guinée : des révélations sur l’avion présidentiel de Doumbouya

Le mardi 20 décembre 2022, la Guinée a réceptionné un avion de type présidentiel en présence du Colonel Mamadi Doumbouya. Selon la cellule de communication de la présidence guinéenne, cet appareil devrait faciliter non seulement, le déplacement des officiels, mais aussi et surtout marquer le retour de la Guinée dans le trafic aérien « signe de respectabilité du pays à l’échelle internationale ».





« Nous avons un pays qui souhaite investir en Guinée… »





Interrogé deux jours plus tard par le Conseil national de Transition, le ministre du Budget Dr Lanciné Condé affirme que l’avion n’a pas été acheté par la Guinée. « L’avion présidentiel présenté à l’Aéroport international Ahmed Sékou Touré « est une mise à disposition. Nous avons un pays qui souhaite investir en Guinée dans les domaines des mines, de l’énergie et autres. En gage de bonne foi, il souhaite mettre à notre disposition une flotte de trois avions. L’Etat guinéen a dit d’accord mais néanmoins nous allons payer un centime et on va écrire. Puisque nous ne voulons pas après qu’on nous dicte des conditions. Ce n’est ni un achat, ni un prêt, ni un don. On était dans ça, lorsque le partenaire a envoyé l’appareil à Conakry et nous a dit que vous pouvez préparer votre équipe à se familiariser en attendant la conclusion des discussions » avait déclaré M Condé.





Il provient d’un homme d’affaires indien