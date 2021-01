Guinée : Deux membres du FNDC condamnés à un an ferme

Après avoir passé près de quatre (4) mois à la maison centrale de Conakry, Souleymane Condé, leader du mouvement politique “Diversité Républicaine de Guinée ” (DRG) et Youssouf Dioubaté, ont été condamnés à 1 an de prison et à payer 20 millions de francs guinéens chacun. Ainsi en a décidé la présidente du tribunal M’ballou Keïta.Dans le verdict, madame le juge les a reconnus coupables des faits de ” production, diffusion et mise à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics”.Au sortir de l’audience, les avocats de la défense ont indiqué que tout a été dit dans ce dossier à l’exception du droit. « En réalité, ce n’est pas le droit qui a parlé, c’est l’injustice qui a triomphé; nos clients ici présents ont le courage et nous allons continuer la bataille », a réagi maître Salifou BeavoguiCette mauvaise nouvelle qui tombe comme un coup de couperet sur la tête des prévenus et des avocats, a du mal à passer. Les avocats ont indiqué avoir relevé appel du verdict. « Nous avons pratiquement relevé appel contre cette décision du tribunal et nous souhaiterons que dans les meilleurs délais, d’autres juge beaucoup mieux aguerris et beaucoup plus courageux prennent la décision historique de libérer ces innocents incarcérés à cause de leur opposition a un 3e mandat », a poursuivi l’avocat.A noter que le procureur Sidy Souleymane N’Diaye dans son réquisitoire avait demandé au tribunal de condamner les prévenus Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté à 5 ans de prison et au paiement, chacun, d’une amende de 300 millions de francs guinéens. Et le représentant du ministère public avait également requis que l’action soit éteinte contre Roger Bamba de l’UFDG qui est décédé le 17 décembre dernier en détention.