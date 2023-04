Guinée : Doumbouya dissout le Bataillon chargé de sa sécurité

La décision a surpris plus d’un en Guinée. Le colonel Mamady Doumbouya, président de la transition a pris un décret de dissolution du bataillon de la sécurité présidentielle (Bsp). Autrement dit, il s’est débarrassé de l’unité de l’armée chargé de sa propre sécurité. Une mesure qui suscite moult interrogations, surtout qu’elle survient à la suite du limogeage du patron des renseignements militaires.