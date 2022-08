Guinée : Doumbouya fait une concession à la Cedeao

Le Colonel Mamady Doumbouya a décidé de faire une concession à la Cédéao. Dans un communiqué, la commission de cette instance sous-régionale « informe que les autorités de la transition guinéenne ont accepté le programme de visite de S.E Dr Boni YAYI, Ancien Président du Bénin et Médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, qui se rendra de nouveau à Conakry, le dimanche 21 Août 2022 ».



Yayi Boni va ainsi rencontrer les membres du Gouvernement, les acteurs politiques, les partenaires et la société civile dans un dialogue qui se veut inclusif. Fort de cet acquis, le Président de la Commission de la CEDEAO Dr Omar Alieu Touray appelle le Gouvernement de la transition et les autres composantes « à œuvrer ensemble pour la paix en soutenant et en travaillant solidairement pour la réussite de la mission du Médiateur ».



La junte avait récusé la nomination du Ghanéen Mohamed Ibn Chambas. « La nomination d’un envoyé spécial ne nous paraît ni opportune ni urgente dans la mesure où aucune crise interne de nature à compromettre le cours normal de la transition n’est observée », affirmait Doumbouya, selon JeuneAfrique, dans une lettre adressée au président en exercice de la Cédéao, Nana Akufo-Addo.