Guinée équatoriale : Teodoro Obiang, président depuis 43 ans, assuré d'être réélu

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo

La Guinée équatoriale élit dimanche son président, ses députés et sénateurs, la victoire de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 43 ans, ne faisant aucun doute face à une opposition muselée dans un des régimes les plus fermés et autoritaires au monde.





Les portes du bureau de vote de l'école Nuestra Señora de Bisila, dans le quartier populaire de Semu, ont ouvert pour laisser entrer quelques dizaines d'électeurs qui patientaient depuis le petit matin, rapporte un journaliste de l'AFP dans la capitale Malabo.





Briguant un sixième mandat à 80 ans, M. Obiang détient le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'Etat, hors monarchie.