Guinée : Incendie au ministère de la Culture, le bureau du ministre Sylla touché

En Guinée, un incendie s’est déclaré au ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, ce lundi 6 mai 2024. C’est ce que rapportent plusieurs médias du pays. Le feu a touché cinq bureaux, dont celui du ministre Moussa Moïse Sylla et du directeur administratif et financier (DAF).















Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement portés sur les lieux. Ils ont pu maîtriser l'incendie. Ce qui a naturellement réjoui la première autorité de ce ministère.





La cause de l’incendie reste inconnue pour l’heure





« J’avais un responsable de mon département qui travaillait dans mon bureau qui m’a alerté. Tout de suite, j’ai appelé le ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui a diligenté l’équipe des sapeurs-pompiers sur place. Je profite pour saluer la promptitude avec laquelle l’équipe s’est rendue sur les lieux et le professionnalisme qui a caractérisé le travail qu’ils ont abattu ici » a déclaré M. Sylla à Guinéematin.





Pour l’instant, on ignore la cause de cet incendie qui a fait beaucoup de dégâts matériels.





Le ministre reste toutefois persuadé que cela n’entravera pas le travail en cours dans son ministère.