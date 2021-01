Guinée : L'épouse d'un responsable du FNDC réclame le jugement son mari "malade et en détention depuis 4 mois"

Depuis le 19 septembre 2020, Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, vice-coordinateur de Tournons la Page Guinée (TLP-Guinée) et responsable à la mobilisation du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) est incarcéré sans aucune forme de jugement.Ce mercredi 06 janvier 2021, son épouse lui a rendu visite à la Maison centrale de Coronthie. Pour Hawa Dian Doukouré, son époux va très mal depuis sa grève de la faim qu'il a entamée le 25 décembre 2020. " Mon mari Foniké Mengué est en détention depuis près de quatre mois. Il a entamé une grève de la faim depuis près deux semaines. Aujourd’hui, physiquement, il ne va pas bien. Il a mal au ventre. Il a des vertiges et il perd du poids’’, a-t-elle déclaré.Par ailleurs, elle rappelle que son époux est incarcéré sans raison valable depuis plus de quatre mois maintenant. " Il est détenu sans aucun jugement. Je demande à ce qu’il soit évacué dans une structure sanitaire pour des soins. Qu’on programme aussi son procès. Il faut qu’il soit jugé’’. a lancé l'épouse de Foniké MengueOumar Sylla alias Foniké Mengué, responsable de la mobilisation du Fndc, est accusé d’attroupement illégal, de trouble à l’ordre public, d’atteinte à la sûreté de l’Etat et de destruction de biens publics.