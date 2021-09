Guinée : L’accès aux soins et contact avec les médecins accordés à Condé

Le Comité national du rassemblement et du développement (CNRD) informe la communauté nationale et internationale que l’intégrité physique et morale de l’ancien président guinéen Alpha Condé n’est pas menacée.



Selon Emedia, toutes les mesures sont prises pour que l'ancien chef d'Etat ait accès aux soins de santé et être en contact avec ses médecins.



Pour rappel, l’ex-président de la Guinée a été renversé hier dimanche, à la suite un coup d’Etat perpétré par les forces spéciales de l'armée guinéenne.