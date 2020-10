Guinée : L’ANAD demande un arbitrage international et la levée du siège du domicile de Cellou Dalein

Dans une déclaration rendue publique ce mardi 27 octobre, l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie s’est félicitée de "la brillante victoire" du candidat de l'UFDG Cellou Dalein Diallo.

L'ANAD dit rejeter les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante le samedi 24 octobre 2020. « Ces résultats, fabriqués de toute pièce dans les laboratoires appelés commissions administratives de centralisation des votes ne reflètent pas le vote des citoyens massivement et pacifiquement exprimé dans les urnes le 18 octobre 2020. L'ANAD qualifie ces résultats de hold-up électoral », ont-ils signifié.

Pour éviter à la Guinée une crise, l'ANAD exige la publication des vrais résultats sortis des urnes. « Pour le rétablissement de vérité des urnes et la garantie de la paix sociale, l’alliance demande un arbitrage international sous l’égide des Nations-unies et de l’Union africaine et cela avant l’examen de ces résultats par la cour constitutionnelle », ont lancé ses membres devant les médias.

Par ailleurs, ils ont invité le président sortant à reconnaître sa défaite. « Nous demandons au président sortant Alpha Condé de faire preuve de fair-play politique en acceptant de reconnaître le choix du peuple exprimé en faveur du candidat de l'ANAD », a écrit l'ANAD.

Elle appelle à l’implication des autorités morales et religieuses, ainsi que la communauté internationale pour demander le levée du siège du domicile de candidat Cellou Dalein Diallo.