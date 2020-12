Guinée : L’épouse de Cellou Dalein Diallo empêchée de voyager sur Dakar

L’épouse du principal opposant d’Alpha Condé, Hadja Halimatou Dalein Diallo a été empêchée de sortir du pays ce vendredi, 04 décembre 2020.





Selon nos informations recueillies auprès du directeur adjoint de la communication de l'UFDG, Hadja Halimatou Dalein Diallo était en train de remplir les formalités de voyage pour un voyage à Dakar. « Elle partait pour Dakar et avait fini de remplir toutes les formalités policières, les bagages enregistrés et embarqués. Alors qu’elle s’apprêtait à s’embarquer, un commissaire de la police de l’air et des frontières lui notifie qu’elle ne peut voyager, sans lui dire la moindre raison. Malgré l’insistance de madame Dalein de savoir qui est derrière et pourquoi cet empêchement, elle n’a reçu aucune réponse. Son passeport lui a été tout de même restitué par l’agent », a-t-o' appris.

Aux dernières nouvelles, Hadja Halimatou Dalein Diallo a rejoint son domicile à Dixinn.