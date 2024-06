Guinée : L’ex-chef d’Etat-major des armées, Sadiba Koulibaly est mort !

Ex-chef d’État-major de l'armée guinéenne, le général Sadiba Koulibaly est décédé depuis samedi dernier. Toutefois, la triste nouvelle a été rendue publique, ce mardi 25 juin par le parquet près le tribunal militaire permanent de Conakry, à travers un communiqué.





«Le parquet près le Tribunal militaire de première instance permanent de Conakry a le profond regret de porter à la connaissance de l'opinion publique du décès de Monsieur Sadiba Koulibaly survenu le 22 juin 2024 à Conakry suivant certificat de décès N°1942/HNID/24 du 24 juin 2024 délivré par monsieur le chef de service médecine légale de l'hôpital Ignace- Deen de Conakry », a déclaré le procureur militaire Aly Camara.





Il soutient qu’informé, ledit parquet a immédiatement requis monsieur le chef de service de médecine légale de l'hôpital Ignace- Deen à l'effet de déterminer les causes du décès.





« Il résulte des conclusions du rapport d'autopsie établi à cet effet que ‘’le décès pourrait être imputable à un psycho- traumatisme important et un stress prolongé qui sont à l'origine d'une arythmie cardiaque majeure ayant entraîné une défibrillation et un arrêt cardiaque’’. Le parquet militaire présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt », lit-on dans le document.