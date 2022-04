Guinée : L’ex-président Alpha Condé est libre

L’ancien président de la République déchu de la Guinée, professeur Alpha Condé, est libre et peut désormais regagner son domicile en toute quiétude. L’annonce a été faite par la junte au pouvoir. « Le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) et son Président Son Excellence le Colonel Mamady Doumbia, Président de la transition, chef suprême des Armées, informe l’opinion nationale et internationale que l’ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, est libre », a-t-annoncé le Lieutenant-colonel Aminata Diallo dans un communiqué qu’elle a lu à la télévision nationale.







Toutefois, la porte-parole du CNRD signale que l’ex chef d’Etat « demeurera à l’actuelle résidence de son épouse jusqu’à l’achèvement des travaux de reconstruction de son domicile privé. Tout en continuant de bénéficier d’une protection adéquate, il pourra recevoir, à sa demande, les membres de sa famille biologique, politiques, des amis ou proches ».





« Le Président de la transition rassure que le peuple de Guinée et la communauté internationale que la dignité et l’intégrité du professeur Alpha Condé seront toujours préservées conformément à son rang, à son statut et aux vertus de la tradition africaine », souligne d’emblée le Lieutenant-colonel Aminata Diallo.





Pour rappel, le 5 septembre 2021, le président guinéen Alpha Condé, en fonction depuis 2010, a été renversé par un coup d’État mené par le Groupement des forces spéciales (GFS) commandé par le colonel Mamady Doumbouya. Et après plusieurs mois de maladie, il a été autorisé de sortir du territoire pour des soins. Il a été hospitalisé en janvier aux Émirats arabes unis.

De retour à Conakry le 9 avril dernier, l’ex-président déchu vient ainsi de fumer l’air de la liberté.