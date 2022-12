Guinée : l’ex Président de la Cour constitutionnelle envoyé en prison

Mohamed Lamine Bangoura, Ex président cour Constitutionnelle Guinée

L’ancien président de la Cour Constitutionnelle, juridiction qui a validé le troisième mandat pour Alpha Condé a été envoyé en prison.





Jeudi 15 décembre, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura a été inculpé par la Cour de Répression des infractions économiques et financières pour des faits « présumés de corruption, enrichissement illicite, blanchiment d'argent, faux et usage de faux en écriture publique, parjure, détournement de deniers publics et complicité » et placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Conakry.





L'ex-président de la Cour Constitutionnelle qui, avec sept (7) autres conseillers avaient évincé Kelefa Sall, à l'époque président de ladite institution, est dans le collimateur du ministère de la justice depuis plusieurs mois.





En juillet dernier, le ministre de la justice Alphonse Charles Wright révélait que le vendredi 28 septembre 2018, M. Bangoura jusque-là vice-président de la Cour Constitutionnelle a été élu à la tête de ladite institution avec un budget annuel de plus de 20 milliards de francs guinéens.





Il a été constaté qu'en dépit de son salaire mensuel de 145 millions de francs guinéens, M. Bangoura, sans cause justifiant une mission de service public de la Cour, possède un immeuble R+4 objet du titre foncier N°1647/NGA du lot 4 Dakar pour un montant de 404 millions de francs CFA. Toujours, selon le garde des sceaux guinéen, cette vente a été rendue possible par l'intervention de deux cabinets de notaires à savoir: l'étude de Maître Kane Anta Diallo, notaire du cédant et l'étude de Maître Tabara DIOP, notaire de l'acheteur au nom de ses enfants vivant à l'étranger au moment des faits.