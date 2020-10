Guinée: L’ONU et la Cedeao demandent la levée du blocage du domicile de Cellou

En Guinée, la Cédéao, l’Union africaine et l’ONU demandent la levée du blocage du domicile du chef de l’opposition Cellou Dalein Diallo. Ce, après avoir achevé une mission conjointe pour tenter d’apaiser les tensions après la présidentielle du 18 octobre.





L’annonce est faite ce mardi lors d’un point de presse par le général Francis Béhanzin est commissaire aux Affaires politiques, paix et sécurité de la Cédéao.







« La mission conjointe a également observée les dispositifs sécuritaires particuliers mis autour de la résidence du candidat de l’UFDG, M. Cellou Dalein Diallo, ainsi que des locaux de son parti suite à sa déclaration sur les résultats de l’élection présidentielle. La mission exhorte les autorités guinéennes à lever ces dispositifs dans la perspective d’un dialogue inclusif », a-t-il dit.







La mission demande également aux autorités de mener des enquêtes sur leurs auteurs des violences post-électorales et que les « forces de défense et de sécurité agissent avec retenue et professionnalisme dans la gestion des manifestations ».







Enfin, la délégation « encourage toutes les parties à recourir aux institutions et dispositions légales » pour résoudre les différends issus de l’élection.