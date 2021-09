Guinée: La GOHA réaffirme son soutien au CNRD

La Goha soutient le Cnrd

C’est à travers une déclaration de son président Chérif Mouhamed Abdallah Haïdara que le Groupe des Hommes d’Affaires guinéen a réaffirmé son soutien au CNRD. Ceci, dans le but d’aboutir à une transition positive pour « une Guinée libre, démocratique et prospère ». Selon lui, « c’est une véritable libération opérée par l’Armée guinéenne qui, dans un élan patriotique, a mis fin à plus d’une décennie d’une dictature féroce ».





Le président Mouhamed Haïdara a rappelé la période difficile traversée par la Guinée sous le règne d'Alpha Condé. Une gouvernance marquée par selon lui une «répression généralisée », matérialisée par la destruction « de milliers de boutiques, de magasins et de marchés incendiés. Le nombre de victimes de ces pillages insensés s’élève à plus de 2000 et le montant des pertes dépasse 300 milliards de francs guinéens » déplore-t-il.

S’y ajoute le nombre de personnes tuées estimé à « plus de 250 lors des manifestations contre le troisième mandat ».