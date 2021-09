Guinée : La junte donne un ultimatum de 5 jours à Condé pour signer sa démission

Le Comité national du rassemblement et du développement (Cnrd) dirigé par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, nouvel homme fort de Conakry, a donné un ultimatum de 5 jours au président déchu Alpha Condé, pour signer sa démission.