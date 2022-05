Guinée : La junte propose une transition de 39 mois à la Cedeao, le FNDC dit niet !

La junte Guinéenne a répondu à la Cedeao à travers le président de Transition, Mamady Doumbouya. Le chef de la junte militaire a demandé une « transition de 39 mois », avant de rendre le pouvoir aux civils. De toutes les consultations engagées à tous les niveaux (…), il ressort une proposition médiane d’une durée consensuelle de la transition de 39 mois », a déclaré le colonel Mamady Doumbouya dans une adresse télévisée à la Nation, ce samedi 30 Avril 2022. Une proposition qui est loin de satisfaire le Front National pour la défense de la Constitution qui accuse la junte de « violer » la charte et de menacer la paix et la stabilité du pays.





La coordination Nationale du FNDC, dans un communiqué exploité par Seneweb, soutient avoir "suivi avec regret l’adresse à la nation du président de la Transition, proposant une durée de la transition en violation de l’article 77 de la charte".





La coordination nationale du FNDC estime que cette « attitude des autorités de la transition, constitue une menace pour la paix et l’unité dans notre pays ».





Ainsi, elle rappelle « au président du CNRD qu’il est inadmissible, inconcevable et inacceptable que le conseil National de la Transition entérine cette proposition de la junte qui ne repose sur aucun fondement juridique ».





La coordination Nationale du FNDC estime que « les membres du CNT sont individuellement et collectivement co-responsables de la paix et de la stabilité de notre pays en cette période particulièrement sensible de la transition ».





Sur ce, elle appelle les citoyens guinéens pro-démocratie à rester mobilisés sur chaque périmètre du territoire national pour sauver la transition en cours.