Guinée: la presse privée empêchée de couvrir certains événements

La Presse privée empêchée de couvrir certains évènements

Après avoir eu des difficultés à suivre les concertations nationales ouvertes uniquement à la RTG, la radio-télévision d'État, après une cérémonie d'investiture du président de la transition, également fermée à des médias privés, plusieurs chaînes se sont vues empêchées de couvrir l'investiture du Premier ministre vendredi dernier et ont saisi le Syndicat des Professionnels de la Presse de Guinée dont Sékou Jamal Pendessa est le secrétaire général.