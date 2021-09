Guinée : La réaction du Fndc

Le Front national pour la défense de la constitution (Fndc) n’a pas tardé à réagir, suite au coup d’Etat en Guinée, opéré, ce dimanche 5 septembre, par le colonel Dombouya. Dans un communiqué, le Fndc « prend acte, notamment de la déclaration faite par ce comité militaire ».





Lequel a annoncé la dissolution de la constitution qualifiée de constitution de 3ème mandat par le Fndc.