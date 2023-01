Guinée : « Alpha Condé a raison de se considérer encore président » (proche)

Même loin de sa Guinée natale, Alpha Condé pense à ses compatriotes. Il leur a adressé ses vœux pour la nouvelle année. L’ex-président en a profité pour lancer des piques au régime Doumbouya. « A l’occasion du nouvel an, je voudrais vous présenter mes vœux de bonne et heureuse année, de bonheur pour chacun d’entre vous. (Mon message) intervient au moment où notre pays traverse des épreuves difficiles depuis le coup de force intervenu, le 05 septembre 2021 contre notre démocratie et l’Etat de droit que nous avons patiemment construits ensemble, une décennie durant... J’adresse mes sincères condoléances aux familles des membres des forces de défense et de sécurité arrachés à la vie lors de l’attaque du palais présidentiel » a déclaré Alpha Condé.





« La réaction d’Alpha Condé est une évidence »





L’homme dira ensuite qu’il est et « reste un président élu et très attaché à la démocratie, à l’Etat de droit, au respect de nos valeurs de liberté et de dignité ». Le Secrétaire général du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), l’ancien parti au pouvoir, a appuyé les dires de l’ex-président. Pour Saloum Cissé, Alpha Condé n’a fait que dire la vérité. « La réaction d’Alpha Condé est une évidence parce qu’il était démocratiquement élu, et depuis le coup d’Etat, il n’y a pas eu d’autres élections. S’il se considère encore président, il a parfaitement raison » a déclaré M Cissé au site Senditoo.