Guinée: le bilan de l'incendie à Conakry passe à 23 morts et 241 blessés

Le bilan de l'explosion et de l'incendie du principal dépôt de carburant de Guinée est passé de 18 à 23 morts jeudi, a annoncé le gouvernement alors que des heurts ont opposé le même jour à Conakry les forces de sécurité à des groupes de jeunes réclamant de l’essence dans les stations-service.