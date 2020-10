Guinée : Le Camp de Cellou Dalein Diallo réaffirme sa victoire après le dépouillement de 70% des PV

Au lendemain de l'annonce du leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, s'autoproclamant vainqueur de l'élection présidentielle du 18 octobre, son parti a fait une déclaration ce mardi.





Dans la dite déclaration lue par le vice-président Fodé Oussou Fofana, le parti de l'UFDG a réaffirmé sa victoire dès le premier tour du scrutin du 18 octobre.

« Nous vous informons que la commission électorale du parti a collecté plus de 70 % des PV des 14 938 bureaux de vote du pays. L'état actuel de notre dépouillement indique clairement que notre victoire au premier tour est incontestable », a déclaré Fodé Oussou Fofana.





Cependant, selon le parti de Cellou Dalein Diallo, des cas de fraudes sont en train d'être organisés par le parti au pouvoir pour modifier les résultats. « Alpha Condé est en train de tout mettre en œuvre pour faire modifier les résultats issus des urnes en sa faveur. Les administrateurs territoriaux, les forces de défense et de sécurité, les ministres et certains magistrats du pays sont tous mobilisés pour réaliser cette fraude à grande échelle. Nous avons déjà enregistré à plusieurs endroits la substitution où la falsification des PV, l’enlèvement où la disparition d'urnes et le refus de délivrement des PV Conformément au code électoral », a regretté le vice-président de l’UFDG.





Le parti de Cellou a condamné la répression sanglante qu'a émaillée après l’annonce de sa victoire hier lundi. « Nous voudrons cependant déplorer la mort de 4 adolescents tués par les forces de défense et de sécurité aux ordres d'Alpha Condé », a indiqué Fodé Oussou Fofana