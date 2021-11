Guinée : le CNRD réorganise les forces de sécurité

En Guinée, le Comité national de redressement et du développement (CNRD) réorganise les forces de sécurité. 537 policiers, dont le directeur général Ansoumane Camara alias Baffoé, ont été envoyés faire valoir leur droit à la retraite par un décret du chef de la junte et président guinéen de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Le décret a été lu sur les médias d'État mardi 9 novembre.



Il y a quelques semaines déjà, un millier de soldats et 44 généraux de l’armée avaient également été mis à la retraite. Parmi eux, les généraux Sékouba Konaté, l’ancien président de la Transition guinéenne (2009-2010), Namory Traoré, chef d’état-major des armées, d’Ibrahima Baldé, Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale ou encore Mathurin Bangoura, l’ancien gouverneur de la ville de Conakry. Tous considérés comme des piliers du régime de l’ancien président Alpha Condé.