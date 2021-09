Guinée : Le colonel Doumbouya annonce un gouvernement de 16 ministres pour la transition

Le Comité national du rassemblement et du développement (Cnrd) dirigé par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, nouvel homme fort de Conakry, a annoncé, ce lundi, un gouvernement de 16 ministres pour assurer la transition. Ce, malgré les exigences de la Cedeao qui demande le retour à l’ordre constitutionnel.

Dans une note, le Cnrd dévoile la structure du futur gouvernement : «Ministère de la Défense nationale ; ministère de l'Intérieur et de la Sécurité ; ministère de la Justice et de la Réconciliation nationale ; ministère du Commerce, de l’Hôtellerie, du Tourisme et de l’Artisanat ; ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Guinéens de l’Etranger ; ministère du Plan, du Budget, de l’Economie et des Finances ; ministère de l’Education nationale ; ministère de la Fonction Publique, de l’Emploi et du Travail ; ministère de l’Energie, de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement, des Eaux et forêts, de la Pêche et de l’Aquaculture ; ministère des Travaux publics, des Transports, de la Ville et de l’Aménagement du territoire ; ministère de l’Industrie, des PME et de la Promotion du Secteur privé ; ministère de la Santé, de l’Action sociale, de la Promotion féminine et de l’Enfance; ministère des Hydrocarbures, des Mines et de la Géologie ; ministère de la Communication ; ministère de la Jeunesse, de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique ; ministère des Postes, Télécommunications et de l’Economie numérique.»