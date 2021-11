Guinée: le colonel Doumbouya dit « non » au médiateur de la Cédéao

Mamady Doumbouya éconduit le représentant de la CEDEAO

Le dernier sommet des chefs d’État et de gouvernement de la Cédéao tenu le week-end dernier à Accra les crises guinéenne et malienne a nommé un envoyé spécial de la commission en Guinée. Mohamed Ibn Chambas, ce diplomate ghanéen doit être l’interface entre l’organisation sous-régionale et la Guinée sanctionnée par la Cédéao pour cause de prise du pouvoir par la force. Mais à Conakry, les autorités guinéennes estiment qu’il n’y a pas de crise interne et que le processus de transition est sur de bons rails. C’est pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya, l’homme fort de Conakry a écrit au chef de l’État ghanéen, président en exercice de la Cédéao.





Dans ce courrier, le président de la transition et chef de l’État guinéen a écrit : « J’ai particulièrement noté la reconnaissance par le sommet des avancées enregistrées dans le déroulement du processus de transition en Guinée ». Il ajoute : « Je tiens à vous réitérer mon engagement à tout mettre en œuvre pour poursuivre ce processus de manière inclusive et concertée conformément aux dispositions de la charte de la transition, qui sert de constitution provisoire ».





Le colonel Doumbouya souligne « la disponibilité du gouvernement guinéen à entretenir un dialogue constant et une coopération étroite avec la Cédéao durant cette phase transitoire ».





Cependant, écrit-il « la nomination d’un envoyé spécial ne nous parait ni opportun, ni urgent dans la mesure où aucune crise de nature à compromettre le cours normal de la transition n’est observée ».