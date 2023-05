Guinée : le féticheur Dounoh maintient ses prédictions sur Doumbouya et défie les marabouts

En avril dernier, le féticheur guinéen Mofa Sory Dounoh avait prédit la chute de la junte au pouvoir dans son pays. Aujourd’hui, l’homme est activement recherché. Pour l’heure, il n’a pas encore été retrouvé par les services de sécurité.





Hier vendredi 12 mai, Dounoh est intervenu dans l’émission "Les Grandes Gueules" de la « Radio Espace ». Il dit être toujours dans le pays. Seulement, personne ne peut le retrouver.





« Moi, je suis en Guinée. Je n’ai pas pris la fuite. Il n’y a aucune caméra, aucun marabout, personne sur terre, qu’il soit simbo ou marabout qui peut me retrouver. Si je veux, je peux me présenter parce que c’est entre l’Etat et moi. Voilà pourquoi je me suis mis à l’abri. Sinon, il n’y a aucun homme qui m’effraie. Aucune créature sur terre ne peut m’effrayer » a-t-il déclaré en langue Malinké selon Visionguinée. Le féticheur a par la suite réitéré ses prédictions.