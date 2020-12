Guinée : Le FNDC appelle à des manifestations éclatées le 15 décembre, jour d’investiture d’Alpha Condé

Alors que les autorités guinéennes ont entamé les préparatifs pour l’investiture du président Alpha Condé le 15 décembre prochain, le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) appelle les Guinéens à une journée de manifestations éclatées le même jour dans tout le pays. Ce, pour exprimer leur rejet du 3e mandat d’Alpha Condé.« Alpha CONDÉ a décidé d’organiser, le 15 décembre 2020, le baptême du coup d’État constitutionnel qu’il a perpétré successivement les 22 mars et 18 octobre 2020 en tuant des centaines de Guinéens et faisant des milliers de blessés ainsi que des dégâts matériels importants à travers le pays. La Coordination nationale du FNDC, fidèle au combat contre le troisième mandat et l’autocratie, appelle à la mobilisation de tous les Guinéens épris de justice pour prendre activement part à une manifestation éclatée dans tout le Grand Conakry le mardi 15 décembre 2020. Cette journée de manifestations est une occasion de renouveler le rejet du troisième mandat par le peuple de Guinée et réaffirmer la détermination des démocrates du pays à poursuivre le combat démocratique jusqu’au départ du dictateur Alpha Condé, afin de permettre une refondation totale de l’État Guinéen en le débarrassant de ce système corrompu », a écrit le FNDCLedit front a réaffirmé sa ferme détermination à empêcher Alpha Condé de gouverner dans le pays. « Le FNDC réaffirme son engagement à poursuivre cette noble lutte pour rendre justice aux victimes sauvagement assassinées par ce clan mafieux. Et aussi longtemps qu’Alpha Condé s’accrochera au pouvoir, notre combat se poursuivra sans répit. Alpha Condé ne pourra plus jamais s’asseoir tranquillement dans un fauteuil souillé de sang pour prétendre diriger un peuple opprimé mais déterminé à se libérer », a lancé le Front.