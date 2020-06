Guinée - Le FNDC défie Condé : « La manifestation du 8 juillet sera une journée de démonstration de force »

Manifestation du 8 Juillet en Guinée

Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) a appelé les Guinéens à des nouvelles manifestations de rue à partir du 8 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire pour exiger la liberté et l'alternance démocratique en Guinée.





Au cours d'une rencontre avec les médias, un des responsables de ce cadre unitaire a indiqué que le 8 juillet prochain sera une journée mémorable dans la lutte contre les dérives du président Alpha Condé. « Le 8 juillet sera donc une autre journée de démonstration de force, du jamais vu en Guinée. C’est un tsunami qui est en gestation et toutes les dispositions sont déjà prises au niveau de la coordination du FNDC pour rendre exceptionnelle cette marche (…) », a annoncé le FNDC, qui annonce la fin de trois mois de trêve. « Cette trêve nous a permis de faire le bilan de ce qui a marché et ce qui n’a pas marché. Nous avons mis en place un plan global de nos prochaines actions. Ce qui nous conduira sans doute à la victoire. Nous appelons la population guinéenne à sortir massivement pour exiger la liberté et l’alternance en Guinée », a indiqué Sekou Koundouno.