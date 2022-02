Guinée : Le Fndc exige la liste des membres du Cnrd

Face à la montée de la tension entre les militaires au pouvoir et la classe politique en Guinée, le Front national pour la défense de la constitution (Fndc) voudrait surtout identifier les membres du Comité national de redressement et du développement (Cnrd) dirigé par le colonel Mamady Doumbouya qui a renversé Alpha Condé.



« Le FNDC exige la publication sans délai de la liste de tous les membres du CNRD », lit-on dans un communiqué. Cette organisation justifie sa demande par le rôle et les responsabilités conférés au CNRD, mais aussi le par souci de transparence dans la gestion de la transition. En effet, le Cnrd « est l’organe central de définition et d’orientation stratégique de la politique économique, sociale, culturelle et de développement du pays », selon la charte de la transition en Guinée.



Or, depuis quelques semaines, les militaires prennent des décisions qui inquiètent la classe politique. Parmi elles, la récupération des biens de l’Etat qui a poussé la junte à sommer Cellou Dalein Diallo, Sidiya Touré et d’autres figures politiques à quitter leurs domiciles qui appartiennent à l’Etat, selon les militaires.



Dans une rencontre lundi dernier avec les leaders, le chef d’Etat-major a menacé de fermer les sièges des partis politiques et interdire les leaders de quitter le pays, si jamais ils essaient de perturber le déroulement de la transition.



Ce qui indique que le vrai pouvoir est entre les mains des hommes du colonel Doumbouya. « Le gouvernement civil en place n’est qu’un gouvernement de façade parce que tout simplement, les membres du CNRD bombent la poitrine en disant qu’ils sont les seuls à décider pendant cette transition », s’insurge sur Rfi, Ibrahima Diallo, chargé des opérations du Fndc.



Il s’y ajoute les questions liées à la transition qui ne sont toujours pas vidées, sans compter la volonté prêtée à la junte d’écarter la vieille garde comme Cellou Dalein Diallo et Sidiya Touré. Ce qui amène les politiques à exiger plus de lumière sur le Cnrd.



« Nous sommes à près de six mois de l’arrivée du CNRD au pouvoir, mais jusqu’à date, nous voyons des communiqués signés par le CNRD, des réunions faites par le CNRD, mais à date, nous ne savons pas quels sont les membres du CNRD à l’exception du président de la République et du chef d’état-major des armées », s’inquiète Ibrahima Diallo.