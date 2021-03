Guinée : Le FNDC publie la liste des magistrats qui ont soutenu le 3e mandat d’Alpha Condé

FNDC de la Guinée

Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) a publié ce lundi 29 mars 2021, la liste des magistrats qui pour eux ont soutenu la modification de la constitution et le 3e mandat d’Alpha Condé.

Selon le FNDC, depuis le début de son combat contre le changement de constitution, le mouvement n’a cessé de dénoncer le parti-pris de la Justice en faveur des fossoyeurs de la démocratie et de l’État. Ce parti-pris, mentionne le front anti-3ème mandat, s’est traduit par des poursuites injustifiées, des détentions provisoires illégales et des condamnations particulièrement iniques contre ses responsables et leurs sympathisants.

L’État, poursuit le FNDC, se serait particulièrement appuyé sur un certain nombre de magistrats pour mener à bien son entreprise de musellement des acteurs de la société civile et des acteurs politiques opposés au projet de présidence à vie.