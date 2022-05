Guinée : Le Président du GIMA, El Hadji Malick Mbaye et sa délégation reçus par le Colonel Mamady Doumbouya

El Hadji Malick Mbaye et Colonel Mamady Doumbouya

Le Colonel Mamady Doumbouya, Chef de l’Etat guinéen et Président du CNRD a reçu, ce mercredi 11 Mai à Conakry, une délégation de la Mission du Groupe D’Initiatives pour une Médiation Africaine (GIMA). Le Sénégalais, El Hadji Malick Mbaye a conduit la délégation composée de la représentante de Gima France, Mme Chakri Latifa, du directeur de la Radiodiffusion Nationale Guinéenne, Alpha Ousmane Diangolo Barry, renseigne un communiqué parvenu à Seneweb. Lors de l’audience, notre compatriote, El Hadji Malick Mbaye a présenté au chef de l’Etat guinéen les objectifs et les missions de l’organisation, cela en présence du Ministre- directeur de cabinet du Président de la République, Djiba Diakité .





D’après le document, le Président Doumbouya a magnifié la noblesse des ambitions du GIMA et a exprimé ses encouragements pour le rôle important que le GIMA entend jouer pour une Afrique unie et apaisée, surtout avec sa vision et son slogan « Pour des solutions africaines aux crises africaines ».