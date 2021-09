[Vidéo] Guinée : Les chefs d'États de la Cedeao hués par les populations

La délégation des chefs d'États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), composée des présidents Alassane Ouattara de la Cote d'Ivoire et de Nana Akufo Ado a été accueillie par des huées à Conakry. D'après nos confrères de Guinéematin, leur convoi a fait l'objet de huées et autres messages hostiles à la sortie de l'aéroport de Conakry, ce vendredi 17 septembre. Sur une vidéo en direct postée sur leur page Facebook, on aperçoit les manifestants mobilisés au niveau du rond-point de l'Aéroport, crier "Cedeao Zéro" au passage de la mission de la Cedeao qui doit discuter dans la journée avec le chef de la junte, Mamady Doumbouya.





"On veut nous imposer des élections dans 6 mois pour que notre processus démocratique soit bâclée. Le peuple guinéen veut tracer sa propre voie. La Cedeao ne peut pas être plus guinéenne que les Guinéens. La pression qui est mise sur la junte, elle est mise sur tout le peuple guinéen. Les responsabilités doivent être situées sur les dérives passées", a soutenu un manifestant guinéen.





Rappelons que la Cedeao, lors de son sommet extraordinaire tenu à Accra, a suspendu la Guinée de son organisation, imposé des élections à la junte d'ici 6 mois, mais a également pris des sanctions individuelles à l'encontre des responsables du coup d'État. Des interdictions de voyager ont été imposées aux membres de la junte militaire et à leurs familles. Les avoirs financiers des membres de la junte sont également gelés par la Cedeao.